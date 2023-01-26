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  4. PFDK kararları açıklandı: Valentin Rosier'in cezası belli oldu

PFDK kararları açıklandı: Valentin Rosier'in cezası belli oldu

PFDK kararları açıklandı: Valentin Rosier'in cezası belli oldu
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PFDK, Beşiktaş'ın Kayserispor'la oynadığı maçta rakibine yaptığı hareket nedeniyle Valentin Rosier'e 2 maç men cezası verdi.

PFDK, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti cezası ve 120.000 TL para cezası verdi.

PFDK, Yukatel Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 200 bin TL para cezası verdi.

Etiketler PFDK Valentin Rosier
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