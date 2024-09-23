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PFDK, teknik direktör Burak Yılmaz'a verilen cezayı açıkladı

PFDK, teknik direktör Burak Yılmaz'a verilen cezayı açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a bir maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, Burak Yılmaz'a, Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men ve 58 bin 500 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Ayrıca söz konusu maçtaki çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle Trabzonspor Kulübüne tribün kapatma cezası verildi. Galatasaray Kulübü de Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada aynı gerekçeden dolayı tribün kapatma cezasına çarptırıldı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK'ye ise statüye aykırılık nedeniyle 84 bin lira para cezası uygulandı.

Etiketler PFDK Burak Yılmaz ceza burak yılmaza verilen ceza
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