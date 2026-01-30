PFDK'dan 314 antrenöre bahis cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapan 314 antrenöre bahis eylemi nedeniyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bugün yaptığı toplantıda bahis eylemi nedeniyle sevki yapılan antrenörlere verilen cezaları açıkladı. Buna göre, son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapmış olan 314 antrenör 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası aldı. Ayrıca 11 antrenör hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken, 1 antrenör hakkında ise incelemenin ve idari tedbirin devam etmesi kararlaştırıldı.

İHA