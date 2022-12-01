PFDK'dan Altay ve Göztepe'ye büyük ceza!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe-Altay maçında çıkan olaylar nedeniyle iki takıma da ceza kesti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Göztepe-Altay maçında yaşananlardan dolayı Göztepe'ye kendi sahasında 4 maç; Altay'a ise kendi sahasında 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca Göztepe'ye 112 bin TL, Altay'a ise 185 bin 500 TL para cezası verildi.
TFF 1. Lig'de oynanan Göztepe- Altay maçıyla ilgili yürütülen soruşturmada 29 kişiden 19'u tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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