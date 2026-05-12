  PFDK'dan Beşikaş ve Konyaspor'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve Konyaspor kulüplerine para cezası verdi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre kurul, Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanan karşılaşmada taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle iki kulübe de ayrı ayrı 220’şer bin lira para cezası uygulanmasına karar verdi. Öte yandan PFDK, Arca Çorum FK’yi de taraftar kaynaklı saha olayları nedeniyle 110 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yayımlanan PFDK'nın kararları şöyle:

"1-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 05.05.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 05.05.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-ARCA ÇORUM FK’nın, 07.05.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARCA ÇORUM FK’nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN C3, C4 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4-SİPAY BODRUM FK’nın, 07.05.2026 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN C, D, GÜNEY KALE ARKASI B numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir."

