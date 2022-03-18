PFDK'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, Fenerbahçe'ye 100 bin TL, Ali Koç'a ise 25 bin TL para cezası verdi.

Kurul ayrıca Süper Lig ekiplerinden Altay'ı ise 2 haftayı aşan süre boyunca mazeret göstermeden yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurulmaması ve bunun ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle 375 bin TL para cezasına çarptırdı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

"1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 13.03.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu FABRICIO SANTOS DE JESUS'un, 12.03.2022 tarihinde unda oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 14.03.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 105, 106, 107 ve 108 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. hakkında, anons sisteminin rakip takıma karşı kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. yardımcı antrenörü ANIL DEMİRCİ'nin, 14.03.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 13.03.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 64.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY BATI ÜST TRİBÜN 206, GÜNEY BATI ALT TRİBÜN 102 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü hakkında, 13.03.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde 01.01.1997 ve daha sonra doğmuş en az 2 futbolcunun yazılması gerekirken kriterlere uygun 1 futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

7- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulüp başkanı tarafından kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ALTAY Kulübünün, 2 haftayı aşan süre boyunca herhangi bir mazeret göstermeksizin yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/4. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 375.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."