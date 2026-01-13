  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. PFDK'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'a para cezası

PFDK'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'a para cezası

PFDK'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'a para cezası
Güncelleme:

Turkcell Süper Kupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'a para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bugün yaptığı toplantıda Turkcell Süper Kupa'da oynayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'a çeşitli nedenlerden dolayı para cezası verildiği açıklandı.

Galatasaray'ın, 05.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü’nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Samsunspor'un, 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü’nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Samsunspor sporcusu Antoine Makoumbou'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı
Bir dönemin reyting rekortmeni Alemin Kıralı'nın Oben'ini gören tanıyamadı
Genç kadının şüpheli ölümünde ''gönül ilişkisi'' şüphesi!
Genç kadının şüpheli ölümünde ''gönül ilişkisi'' şüphesi!
Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları
Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları
Günlerdir kayıp olan genç kızın ormanda cesedi bulundu
Günlerdir kayıp olan genç kızın ormanda cesedi bulundu
Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi
Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi
Dev bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin: 3 ay içinde bu seviyeye çıkacak!
Dev bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin: 3 ay içinde bu seviyeye çıkacak!
Kibariye'nin Seda Sayan itirafına Seda Sayan'dan olay yanıt
Kibariye'nin Seda Sayan itirafına Seda Sayan'dan olay yanıt
Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak!
Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak!
Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Samsunspor TFF PFDK para cezası Galatasaray samsunspor Fenerbahçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın ve gümüşten yeni rekorlar geldi İslam Memiş hedef verip yatırımcıları uyardı Altın ve gümüşten yeni rekorlar geldi İslam Memiş hedef verip yatırımcıları uyardı YÖK'ten tüm üniversitelere cuma namazı talimatı YÖK'ten tüm üniversitelere cuma namazı talimatı Ev hapsi istenmişti... Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi Ev hapsi istenmişti... Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi Yeni bölümü yılan hikayesine dönen Eşref Rüya için karar verildi Yeni bölümü yılan hikayesine dönen Eşref Rüya için karar verildi Uzman isim ev sahibi olmak isteyenleri seslenip beklemeleri gereken tarihi açıkladı Uzman isim ev sahibi olmak isteyenleri seslenip beklemeleri gereken tarihi açıkladı ''Lüks araç sahibi oldum'' diye sevinirken dert sahibi oldu; başına gelmeyen kalmadı! ''Lüks araç sahibi oldum'' diye sevinirken dert sahibi oldu; başına gelmeyen kalmadı! 80'e merdiven dayayan Tansu Çiller'in son hali dikkat çekti 80'e merdiven dayayan Tansu Çiller'in son hali dikkat çekti Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama Emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi zammı için kötü haber geldi Emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi zammı için kötü haber geldi Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı
İktidara bir bardak soğuk su, muhalefete ders veren anket sonucu açıklandı İktidara bir bardak soğuk su, muhalefete ders veren anket sonucu açıklandı Dev bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin: 3 ay içinde bu seviyeye çıkacak! Dev bankadan altın ve gümüş için bomba tahmin: 3 ay içinde bu seviyeye çıkacak! Günlerdir kayıp olan genç kızın ormanda cesedi bulundu Günlerdir kayıp olan genç kızın ormanda cesedi bulundu Ramazan ayı başlıyor; 2026 yılı fitre miktarı belli oldu! Ramazan ayı başlıyor; 2026 yılı fitre miktarı belli oldu! İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Bir savcı, eski eşi olan hakimi vurdu! İstanbul'da adliyede silahlı saldırı: Bir savcı, eski eşi olan hakimi vurdu! Son yağışlar ilaç gibi geldi; 48 günlük su kesintisi son buldu Son yağışlar ilaç gibi geldi; 48 günlük su kesintisi son buldu Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak! Donduran soğuklara, kara veda edin... Hava sıcaklıkları hızla artacak! Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın turnuvasına katılan milli futbolcuları eleştirdi İnternette sergiledikleri Türk ve yabancı uyruklu kadınları kapı kapı gezdirip pazarlamışlar! İnternette sergiledikleri Türk ve yabancı uyruklu kadınları kapı kapı gezdirip pazarlamışlar! Erdoğan talimat verdi! Çığ gibi büyüyen tehlikeye karşı harekete geçildi Erdoğan talimat verdi! Çığ gibi büyüyen tehlikeye karşı harekete geçildi