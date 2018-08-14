PFDK'dan Galatasaray'a ceza geldi !

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Kupa finalinde Galatasaray taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14.08.2018 tarih ve 1 sayılı toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş.'nin 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. E. Polat YILMAZ