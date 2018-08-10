Phillip Cocu'dan sürpriz Giuliano kararı !



Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Giuliano'nun Benficaönündeki performansından hiç memnun kalmadı.

Hollandalı teknik adamın Giuliano'yu Bursaspor maçında yedek kulübesine çekerek, ciddi bur uyarı verebileceği konuşuluyor.

Giuliano, mücadele olarak da iyi gözükmemişti.

BENFICA MAÇINDA GIULIANO VE VALBUENA KAYIPTI

Valbuena hücumda etkili olamadığı gibi basit top kayıplarına devam etti. Giuliano ise sadece savunmada bir şeyler yapmaya çalışırken, hücumda kaybettiği toplarla dikkat çekti.

Zorlu maça zaten forvetsiz maça çıkan sarı-lacivertliler bu iki isimden hücumda beklediği katkıyı alamayınca gol yollarında etkisiz kaldı. Teknik Direktör Cocu bu nedenle takımda değişikliğe hazırlanıyor. Bursaspor ve Benfica maçlarında iki isimden birinin kulübeye çekilmesi bekleniyor.