Phillip Cocu'nun sözleşme fesih şartları ortaya çıktı

Sezon başında Ali Koç'un başkan seçilmesiyle Fenerbahçe'de yeni bir dönem yaşanmış ve sözleşmesi devam eden Aykut Kocaman ile yollar ayrılarak yerine PSV'yi çalıştıran Hollandalı teknik direktör Philip Cocu ile getirilmişti. Cocu ile büyük hayal kırıklığı yaşayan ve Ankaragücü'ne Kadıköy'de 3-1 kaybedilen maçtan çok kısa bir süre sonra görevine son verilen Cocu'nun sözleşmesi hala feshedilmemiş ve pasif hale getirilmişti. Ersun Yanal ile anlaşan Fenerbahçe, bir yandan da Cocu'nun sözleşmesini feshetmeye hazırlanırken, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinin fesih şartları ortaya çıktı.

Başkan Ali Koç, bu anlaşma için FB TV'de açıklama yapmış ve "Phillip Cocu'nun tazminatı sadece 12 aylık maaşıdır. Bu da futbolda nadir görülecek bir şeydir, genelde sözleşmenin sonuna kadar ödenir. Bu da Damien Comolli'nin başarısıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Fakat Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre sözleşmede yer alan ifadeler kapsamında anlaşma Fenerbahçe tarafından sonlandırılırsa sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olursa veyahut liderin 8 puan ve altında gerisindeyse dahi tıpkı şampiyon olmuş gibi tüm bonus maddeleri alır ifadeleri dikkat çekti.

Her iki taraf için de bu kontratın erken sonlandırılması durumunda, sözleşmeyi sonlandıran taraf diğer tarafa tazminatla eş değer 12 aylık ücreti ödeyecek, diğer taraftan ödeme ise sözleşmenin fesih tarihinden sonra ödenecektir.

Sözleşmenin üçüncü yılında, fesheden taraf diğer tarafa, aylık ücret dengesiyle eş değer tazminat ödeyecek, ödeme, kontrat süresinin sonu ile fesih tarihi arasındaki dönemi kapsayacak.

Bunun yanı sıra, Fenerbahçe bu sözleşmeyi sezon sonundan önce sonlandırırsa, teknik direktör, (sözleşmenin 5'inci maddesinde tanımlanan başarıları gerçekleştirirse) sözleşmenin feshinin sonuçları olarak primleri almaya hak kazanacak.

(5. maddede bonuslar yer alıyor)

Eğer teknik direktör sezon bitiminden önce sözleşmeyi feshederse, kendisine yalnızca fesih tarihine kadar hak kazandığı primler ödenecek.

Fenerbahçe, sözleşmeyi fesheder ve ardından Süper Lig kupasını kazanırsa, teknik direktör sözleşmenin 5. maddesinde yer alan Fenerbahçe'nin şampiyonluk için belirlediği primlerini fesih tarihine orantılı olarak ve fesih tarihinde Fenerbahçe'nin Türkiye Süper Ligi sıralamasında en iyi kulüpten 8 puan daha az puan alması halinde almaya hak kazanacak.

Fenerbahçe'nin 700 bin Euro peşin ve 100 bin Euro'dan 12 ay taksitle senelik 1.9 milyon Euro ödediği Cocu için sene başında ayrıca kulübü PSV'ye de 2 milyon Euro fesih bedeli ödenirken tazminatın içerdiği bonuslarla birlikte Cocu için çok ciddi bir para kasadan çıkmış oldu. Sezon sonu da bu miktarın artma ihtimali bulunuyor.

(Habertürk)

