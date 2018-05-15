Play-Off maçında saha karıştı !

Maçın 7. dakikasında Samed Ali'nin golüyle öne geçen sarı-lacivertliler 20'de Okan Baydemir'e engel olamadı. İzmir ekibi 86'da Taşkın'ın golüyle öne geçse de yarı final vizesi alamadı.

Maç öncesi birbirlerine yumruk ve tekmelerle giren futbolcular 90 dakika bitiminde ise olaysız bir şekilde sahadan ayrıldı. Menemenli taraftarlar ise Keçiörengüçlü futbolculara yabancı madde yağdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Mustafa'nınn sağdan ortasında Samed Ali arka direkte kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-0.



12'nci dakikada sağ çizgiden Semih'in içeri çevirdiği topa Ozan kale önünde dokunamadı.



20'nci dakikada Şahin'in pasında topla buluşan Okan Baydemir düzgün bir vuruşla maçta dengeyi sağladı: 1-1.



28'inci dakikada Keçiörengücü ceza sahası karıştı. Oluşan karambolde topla buluşan Samed Ali’nin yatarak yaptığı vuruşta top kaleci Yakup’ta kaldı.



65'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Abdurrahman'ın şutunda top direkten döndü.



80'inci dakikada Mustafa'nın yaptığı sert şutta top önce savunmaya ardından direğe çarparak kornere çıktı.



85'inci dakikada Okan Eken'in topa elle müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.



86'ncı dakikada penaltı atışını gole çeviren Taşkın skoru 2-1 yaptı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Keçiörengücü yarı finale yükselen taraf oldu.