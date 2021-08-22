Portekiz basını yazdı: Fenerbahçe'ye bomba transfer

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Braga'dan Tiago Esgaio girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Portekiz basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

A Bola'nın haberine göre sarı-lacivertli ekip, Belçika ekibi Antwerp ve bir İskoç takımıyla birlikte 26 yaşındaki sağ bek Tiago Esgaio'yu istiyor. Portekizli oyuncu 1 Temmuz'da Braga ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak yeni kurallara göre oyuncu, 16 hafta içinde başka takıma bonservisiyle transfer olamıyor. Fakat futbolcunun kiralık olarak gitmesinde ise bir engel bulunmuyor.

PEREIRA FAKTÖRÜ

Braga, Manchester City'den 19 yaşındaki sağ bek Yan Couto'yu istiyor ve bu transferin bitmesi an meselesi olduğu için Portekiz ekibi 26 yaşındaki Esgaio'yu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. Üç takım Esgaio için girişimlerini sürdürürken teknik direktör Vitor Pereira'nın ikili ilişkilerini kullanarak Fenerbahçe'yi transferde avantajlı konuma getirdiği de gelen bilgiler arasında. Couto, Braga'nın yolunu tutarsa, Esgaio da sarı-lacivertli formayı kiralık olarak giyebilir.