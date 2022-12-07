Portekiz Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Portekiz ile İsviçre, Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Meksika Futbol Federasyonu'ndan Cesar Arturo Ramos'un düdük çaldığı karşılaşmada Portekiz, rakibini 6-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri, 17, 51 ile 67'nci dakikalarda Gonçalo Ramos, 33'üncü dakikada Pepe, 55'inci dakikada Raphael Guerreiro ve 90+2'nci dakikada Rafael Leao kaydetti. İsviçre'nin sayısı ise 58'inci dakikada Manuel Akanji'den geldi. Öte yandan İsviçre'de Galatasaray forması giyen Haris Seferovic, 54'üncü dakikada Djibril Sow'un yerine oyuna dahil oldu.

Fas-Portekiz çeyrek final karşılaşması, 10 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de Al Thumama Stadı'nda oynanacak.