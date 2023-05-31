Portekizli teknik adam Fenerbahçe’nin teklifini düşünmeden geri çevirdi

Fenerbahçe’nin Jorge Jesus’un yerine düşündüğü Palmeiras teknik direktörü Abel Ferreira’ya teklif yaptı.

Fenerbahçe’de Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un geleceği belirsizliğini korurken Portekiz basını flaş bir iddiayı ortaya attı. Record’un haberine göre sarı lacivertliler, Palmeiras ile 2024'ün sonuna kadar sözleşmesi bulunan Abel Ferreira’ya teklif yaptı.

TEKLİFİ DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ

Portekizli hocanın Fenerbahçe’den gelen teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi. Öte yandan Ferreira ile Paris Saint Germain’in de ilgilendiği kaydedildi.