Porto'da Francesco Farioli dönemi

Portekiz ekibi Porto, teknik direktör Francesco Farioli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Porto'nun yeni teknik direktörü belli oldu. 2024-2025 sezonunu Arjantinli Martin Anselmi ile tamamlayan mavi-beyazlılar, sezon sonu itibarıyla yollarını ayırdı. Portekiz temsilcisinde, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi.



Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük ile 2020-2021 sezonunda başlayan 36 yaşındaki çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u da çalıştırdı. İtalyan teknik direktör, Nice ve son olarak Hollanda ekibi Ajax'ı çalıştırdı.



Porto, Francesco Farioli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA