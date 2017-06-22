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  4. 22 Haziran 2017 21:58

PSG'den MBappe'ye çılgın teklif !

Paris Saint-Germain, transfer döneminin gözdesi Kylian Mbappe için 135 milyon Euro teklif edecek.

PSG'den MBappe'ye çılgın teklif !
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Fransa Ligue 1’de şampiyonluğa ulaşan Monaco’nun yıldızı Kylian Mbappe transfer döneminin yıldızı. 18 yaşındaki golcü oyuncunun adı Arsenal, Paris Saint-Germain ve Real Madrid’le geçiyor.

2016-2017 sezonunda 46 maçta 28 gol 8 asist kaydeden Mbappe için Paris Saint-Germain rekor bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Goal’ün edindiği bilgiye göre PSG, Monaco’nun genç golcüsüne tam tamına 135 milyon Euro’luk bir teklif yapacak. 120 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United’a transfer olan Paul Pogba’nın pabucunu dama atacak bu teklifin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek.

PSG’de sportif direktörlük koltuğuna Antero Henrique’nin getirilmesiyle takım Mbappe’ye yönelirken Henrique’nin genç yıldızın babasıyla iki kez görüştüğü biliniyor. Paris doğumlu olan ve doğduğu şehre oldukça bağlı olduğu bilinen Mbappe’nin de Paris Saint-Germain’de forma giymeye sıcak baktığı, bu transferin daha ileri aşamalarda Real Madrid hayalini gerçekleştirebilmesi için uygun olduğunu düşündüğü de gelen haberler arasında.

Transferin önündeki en büyük engel ise şimdilik Monaco görünüyor. Yıldız futbolcuyu bırakmak istemeyen Monaco yönetimi, oyuncunun 2019’da bitecek olan sözleşmesini de yenlemek istiyor. Mbappe’nin ise kararını tatil dönüşünde vermesi bekleniyor.

Geçn oyuncu Fransız efsane golcü Thierry Henry ile kıyaslanırken bir kısım yorumcu Mbappe’nin potansiyel olarak Henry’yi geçebileceğinin altını çiziyor.

mbappe , monaco , psg