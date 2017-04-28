PSG'in yıldızı Inter yolunda

Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak bekleneni veremeyen Krychowiak, kendine yeni kulüp arıyor. Menajeri ile görüşen Polonya'lı oyuncunun önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de forma giymek istemediği ve süre alabileceği bir kulübe gitmek istediği öğrenildi.

30 milyon euro karşılığında Sevilla'dan transfer edilen Krychowiak'a ilk teklif İtalya'dan geldi.

Serie A kulüplerinden Inter Milan'ın Krychowiak'ı satınalma opsiyonuyla kiralamak istediği yazıldı.

Fransız basınının haberine göre İnter, yıldız oyuncuyu 20 milyon euro satınalma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralamak istiyor. Transfere sıcak bakan PSG yönetimi, teklifi kabul edip Krychowiak'ın yanıtını bekleyecek.