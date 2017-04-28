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  1. 28 Nisan 2017 18:13

PSG'in yıldızı Inter yolunda

Paris Saint-Germain'in geçtiğimiz yaz Sevilla'dan transfer ettiği Polonya'lı orta saha oyuncusu Krychowiak'a Inter yolu göründü.

PSG'in yıldızı Inter yolunda
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Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak bekleneni veremeyen Krychowiak, kendine yeni kulüp arıyor. Menajeri ile görüşen Polonya'lı oyuncunun önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de forma giymek istemediği ve süre alabileceği bir kulübe gitmek istediği öğrenildi.

30 milyon euro karşılığında Sevilla'dan transfer edilen Krychowiak'a ilk teklif İtalya'dan geldi.

Serie A kulüplerinden Inter Milan'ın Krychowiak'ı satınalma opsiyonuyla kiralamak istediği yazıldı.

Fransız basınının haberine göre İnter, yıldız oyuncuyu 20 milyon euro satınalma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralamak istiyor. Transfere sıcak bakan PSG yönetimi, teklifi kabul edip Krychowiak'ın yanıtını bekleyecek.

krychowiak , Paris Saint Germain , psg