Quaresma: Beşiktaş benim için özel bir kulüp

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen ve kariyerine Kasımpaşa'da kariyerine devam eden Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takıma Süper Lig'de ilk kez rakip olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN ÖZEL"

36 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Quaresma, Beşiktaş'a kaybetmelerinin ardından "Benim için özel maçtı. Beşiktaş benim için özel bir kulüp ama Kasımpaşa formasıyla galibiyet için elimden geleni yaptım. Kaybetmeyi hak etmedik. Fırsatları bulduk ama değerlendiremedik. Büyük takımlara karşı bulduklarınızı atamazsanız, bu sıkıntıyı yaşarsınız." dedi.

BEŞİKTAŞ SORUSUNA YANIT

"Beşiktaş taraftarıyla gelecekte bir kez daha buluşur musunuz?" sorusuna yanıtlayan Ricardo Quaresma "Gelecekle alakalı bir şey dememiz mümkün değil, Beşiktaş taraftarıyla buluşur muyum, buluşmaz mıyım bilmiyorum. Şu anda sadece bulunduğum kulübe hizmet etmek için çabalıyorum." yanıtını verdi.

