Quaresma'dan şok iddia! 'Orman'ın çeki karşılıksız çıktı'

Beşiktaş'tan ayrılıp Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, beIN SPORTS'a özel röportaj verdi.

Bu sezon benim son sezonum olmayacak. Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Kasımpaşa'da iyi bir performans sergilemek istiyorum.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A GİTMEK KOLAY OLMAZ"

Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamak istemediğimi hep söyledim ama Beşiktaş Başkanı beni istemedi. Ben de Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldım. Ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamak kolay olmazdı. Beşiktaş ve Porto benim her zaman kalbimde olacak.

"EMRE BELÖZOĞLU HAYRAN OLDUĞUM BİR OYUNCU"

Emre Belözoğlu gerçekten hayran olduğum bir oyuncu, inanılmaz bir kalitesi var. Saha içinde bulunduğu zaman yarattığı farkı görebiliyorsunuz. Bence genç Türk oyuncular için oldukça iyi bir örnek. İzlemeleri ve takip etmeleri gereken biri.

"FİKRET ORMAN'IN ÇEKİ KARŞILIKSIZ ÇIKTI"

Fikret Orman, yüzüme karşı konuşma yüreğini asla göstermedi. Serdar Adalı ile konuştuk. Konuşma sebebimizde Beşiktaş'ta 5 aylık maaşlar yatmıyordu. Bu durumdan ne ben ne de ailem mutlu değildi. Kimsenin ücreti ödenmiyordu. Başkan bu durumdan şikayetçi değildi. Fikret Orman, bu borçların kapanması için çek verdi. Bankaya çeki bozdurmaya gittiğimde çek karşılıksız çıktı.

"FİKRET ORMAN BENİM İÇİN OLMAYAN BİRİSİ"

Futbol dünyasında hiç konuşmak istemediğim birkaç kişiden birisi Fikret Orman. Bana yapılanlar saygısızlık. Beşiktaş başkanı, benim için artık var olmayan birisi.

"TARAFTARLARI ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Vodafone Park'ı çok özleyeceğim. Beşiktaş taraftarı benim için hep özel kalacak. Beşiktaş ise hep şampiyon olmasını istediğim bir takım olacak.

Beşiktaş taraftarlarına çok büyük hayranlık duyuyorum. Minnettar olmam gereken bir grup varsa o da Beşiktaş taraftarı. Kötü oynadığım maçlarda dahi beni desteklediler, bu hayatım boyunca unutmayacağım bir şey.

"TRİVELA TANRININ BİR HEDİYESİ"

Trivela, tanrının bana hediyesi. Futbolda trivela ile iz bıraktığımı düşünüyorum. Tanrıya şükrediyorum ki bu yeteneği bulabildim ve bununla futbolda iz bırakabildim.

"RONALDO EN İYİSİ"

Cristiano Ronaldo arkadaşım diye söylemiyorum, kendisi en iyi futbolcu. En iyisi olmaya da devam edecek. Ronaldo, hiç değişmeyen birisi. Benle olan ilişkisi hiç değişmedi. Zaten etrafındaki çevresini hiç unutmayan birisi. Çok büyük bir yüreği var. Onu çok seviyorum.

"FENERBAHÇE'YE GOLLERİMİ UNUTAMIYORUM"

Fenerbahçe'ye attığım golleri unutamıyorum. Aramızdaki rekabetten dolayı bu goller özel oluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki gollerimi de unutamıyorum.

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Galatasaray kötü başladı, Beşiktaş kötü başladı. Fenerbahçe şu anda daha iyi gözüküyor ancak bir şey söylemek için çok erken. Trabzonspor'un da iyi bir kadrosu var. Onlar da şampiyonluk yarışının içinde olacaktır.

