Radamel Falcao, gittiği her kulübü bezdiriyor

Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao, beklentileri karşılayamadan sarı - kırmızılı takımdan ayrılmıştı. Falcao gittiği diğer takımlarda da umduğunu bulamadı.

Galatasaray dönemi boyunca sakatlıklarla başı belada olan Radamel Falcao, aldığı yıllık ücretin oldukça fazla olması nedeniyle onlarca kişini karşılamasıyla geldiği Türkiye'den adeta kovularak gönderilmişti.

BURAK ELMAS SONRASI YOLLAR AYRILDI

Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte yıllık ücreti fazla olan Falcao'nun sözleşmesi feshedildi ve deneyimli golcüyle yollar ayrıldı.

"TIPKI GALATASARAY'DAKİ GİBİ..."

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra transferin son saatlerinde İspanya LaLiga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı yıldız, İspanya'da da benzeri yaşıyor.

LaLiga'ya adeta fırtına gibi başlayan Falcao, ilk 4 maçında attığı 3 golle Galatasaraylı taraftarları kıskandırsa da ilerleyen dönemde İspanyolları hayal kırıklığına uğrattı.

SON GOLÜ 4 AY ÖNCE

Son olarak LaLiga'nın 13. haftasında attığı golle Rayo Vallecano forması altında 5. golüne ulaşan Falcao, bu golden sonra yaklaşık 4 aydır ağları havalandıramadı.

17 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Galatasaray döneminde olduğu gibi yine sakatlıklar sebebiyle birçok maçı kaçıran Kolombiyalı golcü, İspanya'da bu sezon 17 maçta forma giyebildi.

UMUT KESİLDİ

LaLiga'da Rayo Vallecano'nun son maçlarında sakat olmamasına rağmen kadroya dahi giremeyen Falcao için İspanyol taraftarlar da umudunu kesti.