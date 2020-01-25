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  4. 25 Ocak 2020 18:12

Radamel Falcao'dan deprem mesajı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Elazığ'da yaşanan depremin ardından tüm Türk halkı için destek mesajı paylaştı.

Radamel Falcao'dan deprem mesajı
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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, depremden etkilenenler ve tüm Türk halkı için destek mesajı paylaştı.

İşte Falcao'nun mesajı;

"Depremden gelen kötü haberler nedeniyle Elazığ, Malatya ve tüm Türk insanlarının yanında olduğumu belirtmek istiyorum. Depremden etkilenen insanlar ve aileler için dua ediyorum"

I would like to express my solidarity with the people in Elazig, Malatya and all Turkish people for the sad news about earthquake. My pray for the families and people affected.

— Radamel Falcao (@FALCAO) January 25, 2020

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