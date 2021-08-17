Randers - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?: İşte detaylar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers'a konuk olurken maçın hangi kanalda olacağı ve tarihi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Danimarka'nın Randers takımı ile karşı karşıya gelecek. 19 Ağustos Perşembe günü Cepheus Park Randers'da oynanacak Randers - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak. Randers - Galatasaray maçının rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. RANDERS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? Randers - Galatasaray maçı Star TV ekranında canlı ve şifresiz yayınlanacak.



PEKİ, GALATASARAY'IN RAKİBİ RANDERS FC NASIL BİR TAKIM? İŞTE RANDERS'İN BİLİNMEYENLERİ... - 1898 yılında Randers Freja adıyla kuruldu. Girdiği ekonomik kriz sonrası ikinci lige düştü. - 1 Ocak 2003 tarihinde de 5 kulüp, birleşerek Randers FC ismini aldı. - Tarihinde 2 Danimarka Kupa şampiyonluğu bulunuyor. - Maçlarını 12 bin kişilik Cepheus Park'da oynuyor. - 2019'dan bu yana 46 yaşındaki Thomas Thomasberg tarafından çalıştırılıyor. - Danimarka Ligi'ni geçen sezon 5. sırada tamamladı. Bu sezon ise 3 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlikle lider durumda… GALATASARAY, RANDERS MAÇI ÖNCESİ UEFA'YA YOLLADIĞI KADROYU GÜNCELLEDİ Galatasaray Kulübü, Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda oynayacağı Randers maçlarının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılılarda, Ali Yavuz Kol, Yunus Akgün, Bartuğ Elmaz ve Emre Taşdemir dışarı alınırken, Emre Akbaba listeye dahil edildi.