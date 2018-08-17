Real Madrid 18 yıl sonra finalde kaybetti

Estonya’nın başkenti Tallinn'de oynanan UEFA Süper Kupa maçında sevinen Real Madrid'i 4-2 yenen Atletico Madrid olurken karşılaşma, futbol tarihine farklı istatistiklerle geçti. Diego Costa'nın 49. saniyede bulduğu gol, kupa tarihinin en hızlı golü oldu. Real Madrid, 18 yıl (13 final) sonra bir Avrupa finalinde kupayı kazanamadı. Eflatun-beyazlılar, en son 2000'de UEFA Süper Kupa finalinde Galatasaray'a mağlup olmuştu. Diego Costa, Galatasaraylı Jardel'den sonra bir Avrupa finalinde Real Madrid'e 2 gol atan ikinci oyuncu oldu.

Real Madrid, Kasım 2015'teki Barcelona maçından bu yana ilk kez bir rakibinden 4 gol yedi.

Süper Kupa'nın sahibi Atletico Madrid !