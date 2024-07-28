Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'i başka bir takıma kiralamayı düşünmediği iddia edildi.

Real Madrid, milli yıldız Arda Güler'in geleceğine dair çarpıcı bir karar aldı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen'in Arda Güler'i kiralayacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMEYECEK

Ayrıca haberde, Real Madrid'in Arda'yı kilit bir oyuncu olarak gördüğü ve kiralık olarak takımdan ayrılmasına kesinlikle sıcak bakılmadığı kaydedildi. Arda Güler'in ise transfer ile ilgilenmediği ve tüm odağının Real Madrid'deki kariyeri üzerine olduğu belirtildi.

Real Madrid'deki ilk sezonunda 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamıştı.