Real Madrid çıldırdı ! 750 milyon Euro...

Real Madrid'in 32 yaşındaki Hırvat yıldızı Luka Modric'in adı bir süredir İtalyan devi Inter'le birlikte anılıyordu.

Hırvatistan ile 2018 Dünya Kupası'nda final oynama başarısı gösteren oyuncuyla ilgili Real'in başkanı Florentino Perez ise gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yaptı.

Kulübüyle 2020 yazına dek sözleşmesi bulunan merkez orta saha oyuncusu hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili Marca'ya konuşan Perez, şu ifadeleri kullandı:

"Modric'in takımdan ayrılması için yalnızca bir ihtimal var, o da herhangi bir kulübün 750 milyon euro'yu getirmesi."