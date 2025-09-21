Real Madrid, La Liga'da 5'te 5 yaptı, gözler Arda Güler'i aradı

Real Madrid, La Liga'nın 5. haftasında evinde karşılaştığı Espanyol'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve 5'te 5 yaparken milli yıldızımız Arda Güler maçın 61'nci dakikasında sahada forma şansı bulabildi.

La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Espanyol ile karşı karşıya geldi. Madrid, maçın 22. dakikasında Eder Militao'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Ev sahibi ekip, 46. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle de skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca Real Madrid, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bu sonuçla La Liga'da 5'te 5 yapan Real Madrid, yenilgisiz olarak liderliğine devam etti. Ligdeki ilk yenilgisini alan Espanyol ise 10 puanda kaldı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, müsabakanın 61. dakikasında Gonzalo'nun yerine oyuna dahil oldu.

İHA