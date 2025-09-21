  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Real Madrid, La Liga'da 5'te 5 yaptı, gözler Arda Güler'i aradı

Real Madrid, La Liga'da 5'te 5 yaptı, gözler Arda Güler'i aradı

Real Madrid, La Liga'da 5'te 5 yaptı, gözler Arda Güler'i aradı
Güncelleme:

Real Madrid, La Liga'nın 5. haftasında evinde karşılaştığı Espanyol'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve 5'te 5 yaparken milli yıldızımız Arda Güler maçın 61'nci dakikasında sahada forma şansı bulabildi.

La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Espanyol ile karşı karşıya geldi. Madrid, maçın 22. dakikasında Eder Militao'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Ev sahibi ekip, 46. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle de skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca Real Madrid, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bu sonuçla La Liga'da 5'te 5 yapan Real Madrid, yenilgisiz olarak liderliğine devam etti. Ligdeki ilk yenilgisini alan Espanyol ise 10 puanda kaldı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, müsabakanın 61. dakikasında Gonzalo'nun yerine oyuna dahil oldu.

İHA

text-ad
Etiketler Real Madrid La Liga Espanyol kylian mbappe Santiago Bernabeu Eder Militao Arda Güler Gonzalo
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kütahya'da gece yarısı büyük deprem! Kütahya'da gece yarısı büyük deprem! DEM, PKK için sıkıştırdıkça MHP açılıma açılım katıyor: Şimdi de ceza kanunu değişsin çağrısı! DEM, PKK için sıkıştırdıkça MHP açılıma açılım katıyor: Şimdi de ceza kanunu değişsin çağrısı! Ekranların 2 genç güzelinden direk dansı şovu! Prens'in Hasharia'sı büyüledi... Ekranların 2 genç güzelinden direk dansı şovu! Prens'in Hasharia'sı büyüledi... Özge Özpirinçci canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Özge Özpirinçci canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Arda Kardeşler için olay açıklama! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Arda Kardeşler için olay açıklama! Taşlarla, sopalarla birbirlerine girip, ortalığı savaş alanına çevirdiler! Taşlarla, sopalarla birbirlerine girip, ortalığı savaş alanına çevirdiler! Minik kız çocuğunu dans ettirip para topluyordu, tutuklandı! Minik kız çocuğunu dans ettirip para topluyordu, tutuklandı! Soru bankası kitabında Atatürk sansürü rezaleti! Soru bankası kitabında Atatürk sansürü rezaleti! 30 kilo birden verip herkesi şaşırtan Ata Demirer sevgilisiyle aşka geldi! 30 kilo birden verip herkesi şaşırtan Ata Demirer sevgilisiyle aşka geldi! Ünlü deprem uzmanı gece yarısı yaşanan 4,2'lik deprem sonrasında riskli noktayı açıkladı Ünlü deprem uzmanı gece yarısı yaşanan 4,2'lik deprem sonrasında riskli noktayı açıkladı
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: Mağazalara tebligat yağıyor! Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: Mağazalara tebligat yağıyor! Üç çocuk annesi Türkiye'nin tescilli güzeli Zeynep Tokuş genç kızlara taş çıkardı Üç çocuk annesi Türkiye'nin tescilli güzeli Zeynep Tokuş genç kızlara taş çıkardı ''Göçmen istemiyoruz'' protestolarında sokaklar savaş alanına döndü! ''Göçmen istemiyoruz'' protestolarında sokaklar savaş alanına döndü! Sağanak yağış sonrası selde kabusu yaşayan Karadeniz'den kahreden manzaralar! Sağanak yağış sonrası selde kabusu yaşayan Karadeniz'den kahreden manzaralar! CHP'li Ali Mahir Başarır'dan canlı yayına damgasını vuran ''darbe girişimi'' iddiası! CHP'li Ali Mahir Başarır'dan canlı yayına damgasını vuran ''darbe girişimi'' iddiası! Bakanlık harekete geçti; bir oyuncak daha piyasadan toplatılıyor! Bakanlık harekete geçti; bir oyuncak daha piyasadan toplatılıyor! TOKİ'den kaçırılmayacak indirim kampanyası... Banka kredisi de kullanılabilecek! TOKİ'den kaçırılmayacak indirim kampanyası... Banka kredisi de kullanılabilecek! Genç seçmenlerle yapılan son ankette Erdoğan koltuğunu Özel'e kaptırdı! Genç seçmenlerle yapılan son ankette Erdoğan koltuğunu Özel'e kaptırdı! Seçmenlerin CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bakışına yönelik anket sonucu açıklandı Seçmenlerin CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bakışına yönelik anket sonucu açıklandı Ekranların ''Semda Chef''i tesettüre veda edip türbanını çıkarınca hakaret yağdırdılar Ekranların ''Semda Chef''i tesettüre veda edip türbanını çıkarınca hakaret yağdırdılar