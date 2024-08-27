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Real Madrid'den Arda Güler kararı

Real Madrid'den Arda Güler kararı
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Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Valladolid maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Milli futbolcunun, gelecek maçlarda daha fazla süre alacağı ileri sürüldü.

Real Madrid'in ligde Valladolid'i 3-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, performansıyla beğeni topladı.

AS'ta yer alan habere göre, Arda Güler, kulüpte daha etkili olmaya başladı.

DAHA FAZLA SÜRE ALACAK İDDİASI

Arda Güler, Real Valladolid karşılaşmasında rakip kaleyi 5 kez yokladı. Genç futbolcu, 3 kez faul ile durduruldu. Bu rakamların, Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığından bu yana ulaştığı en yüksek veriler olduğu kaydedildi.

Haberde Arda'nın durumunun net olduğu ve genç oyuncunun bu sezon Real Madrid'de daha fazla oynayacağı kaydedildi.

VALLADOLİD MAÇINDA ÖVGÜ TOPLADI 

Arda Güler'in 69 dakika sahada kaldığı Valladolid maçı istatistikleri şu şekilde:

42: Pas

86: Pas İsabet Oranı

42: Kısa Pas

7: Kazandığı İkili Mücadele

5: Kaybettiği İkili Mücadele

3: İsabetli Şut

2: Engellenen Şut

1: İsabetli Orta

3: İsabetsiz Orta

1: Şut Pası

2: Ofsayt

3: Top Kapma

2: Şut Engelleme

3: Yapılan Faul

1: Yaptığı Faul

Etiketler Real Madrid Real Madrid Arda Güler
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