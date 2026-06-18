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Real Madrid'den bir bomba transfer daha!

Real Madrid'den bir bomba transfer daha!
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La Liga ekiplerinden Real Madrid, transferde hız kesmiyor. İspanyol devi Liverpool'dan ayrılan 27 yaşındaki Fransız stoper Ibrahima Konate ile 2030 yılına kadar resmi sözleşme imzaladı.

Florentino Perez'in yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından transferde vites yükselten Real Madrid,  İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan ayrılan tecrübeli Fransız savunma oyuncusu Ibrahima Konate'yi  renklerine bağladı. İspanyol devi, 27 yaşındaki yıldız stoper ile 2030 yılına kadar sürecek uzun soluklu bir sözleşmeye imza attı.

İki Günde Üçüncü Yıldız Transferi

Yeni sezonda La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde mutlak başarı hedefleyen Real Madrid yönetiminin bu hamlesi, kadro mühendisliğinin en önemli adımlarından biri olarak görülüyor. Ibrahima Konate, İspanyol devinin bu sezonki üçüncü resmi transferi olarak kayıtlara geçti. Hatırlanacağı üzere kulüp, geçtiğimiz iki gün içinde Chelsea'den İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı ve Manchester City'den ayrılan Portekizli yıldız Bernardo Silva'yı da kadrosuna kattığını duyurarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Liverpool Kariyeri

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Ibrahima Konate, 2021 yılında katıldığı Liverpool formasıyla Avrupa'nın en elit stoperleri arasına adını yazdırmıştı. İngiliz ekibinde istikrarlı bir performans sergileyen ve toplam 183 resmi maça çıkan başarılı savunmacı, bu karşılaşmalarda takımına 7 gol ve 4 asistle hücum katkısı da sağlayarak çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

İHA

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Etiketler Real Madrid Real Madrid Ibrahima Konate transfer
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