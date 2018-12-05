Real Madrid'den Fenerbahçeli Eljif Elmas'a 20 milyon Euro

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas için dev bir transfer gelişmesi yaşandı. Makedonya’nın Ekipa gazetesinin haberine göre; Real Madrid sezon başından beri izlediği Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya karar verdi.

İspanyol ekibinin ‘Avrupa’daki en yetenekli 5 genç futbolcu’ şeklinde bir rapor hazırladığı ve Elmas’ın bu listedeki oyunculardan bir tanesi olduğu bildirildi. Futbolcunun kalitesinden oldukça etkilendiği belirtilen İspanyol idarecilerin, Kanarya’ya 5 milyon Euro'luk teklifte karar kıldı. Real Madrid’in Sarı-Lacivertli kulübe yapacağı teklifin bonus da içereceği aktarıldı.

DEVLER TAKİP EDİYOR

İspanyol devi, Eljif’in A takımıyla çıkacağı ilk maçla birlikte F.Bahçe’ye 15 milyon euro daha verecek. Böylelikle Real’in ödeyeceği toplam bonservis bedeli 20 milyon Euro olacak.

19 yaşındaki oyuncun 2022 yılında biten sözleşmesinde 23 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor, City, PSG, narya’ya 5 milyon euroluk teklifte karar kıldı. Dortmund ve Roma da Eljif’i yakından takip ediyor. (Akşam)

