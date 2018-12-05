SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI'NDAN FLAŞ DÖVİZ AÇIKLAMASI
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 05 Aralık 2018 10:12

Real Madrid'den Fenerbahçeli Eljif Elmas'a 20 milyon Euro

Makedon basını, Real Madrid'in Fenerbahçe'de forma giyen 19 yaşındaki Eljif Elmas'la ilgilendiğini yazdı. Haberde İspanyol devinin 5 milyonu peşin olmak üzere 20 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı iddia edildi.

Real Madrid'den Fenerbahçeli Eljif Elmas'a 20 milyon Euro
A+ A-

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas için dev bir transfer gelişmesi yaşandı. Makedonya’nın Ekipa gazetesinin haberine göre; Real Madrid sezon başından beri izlediği Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya karar verdi.

İspanyol ekibinin ‘Avrupa’daki en yetenekli 5 genç futbolcu’ şeklinde bir rapor hazırladığı ve Elmas’ın bu listedeki oyunculardan bir tanesi olduğu bildirildi. Futbolcunun kalitesinden oldukça etkilendiği belirtilen İspanyol idarecilerin, Kanarya’ya 5 milyon Euro'luk teklifte karar kıldı. Real Madrid’in Sarı-Lacivertli kulübe yapacağı teklifin bonus da içereceği aktarıldı.

DEVLER TAKİP EDİYOR
İspanyol devi, Eljif’in A takımıyla çıkacağı ilk maçla birlikte F.Bahçe’ye 15 milyon euro daha verecek. Böylelikle Real’in ödeyeceği toplam bonservis bedeli 20 milyon Euro olacak.

19 yaşındaki oyuncun 2022 yılında biten sözleşmesinde 23 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunuyor, City, PSG, narya’ya 5 milyon euroluk teklifte karar kıldı. Dortmund ve Roma da Eljif’i yakından takip ediyor. (Akşam)

Fenerbahçe , Eljif Elmas , real madrid
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM