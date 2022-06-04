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Real Madrid'in transfer bütçesi dudak uçuklattı

Real Madrid'in transfer bütçesi dudak uçuklattı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da şampiyon olan İspanyol ekibi Real Madrid, transfer bütçesini 450 milyon euro olarak belirledi.

Bu sezon başarıdan başarıya koşan Real Madrid, yeni sezon öncesi transfer döneminde kritik hamleler yapmaya hazırlanıyor. Kupalara ambargo koymak isteyen Madrid, yıldız oyuncuları kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

450 MİLYON EURO
Picon'un haberine göre, hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Madrid temsilcisinde başkan Florentino Perez, transfer bütçesini 450 milyon euro olarak belirledi.

MBAPPE'Yİ İSTİYORLARDI
Real Madrid, uzun süredir hedefi olan Kylian Mbappe transferinde sürpriz bir şekilde mutlu sona ulaşamamıştı. Mbappe transferine büyük bütçe ayıran dev kulüp bu parayı farklı alternatiflerde kullanmak istiyor.

Etiketler Real Madrid real madrid transfer bütçesi
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