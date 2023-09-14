Real Madrid'li 3 oyuncuya çocuk cinsel içerikli videosundan gözaltı

Reuters, İspanyol polisinin ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunun çocuk cinsel içerikli videosundan şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters, İspanyol polisinin ismi açıklanmayan 3 Real Madrid oyuncusunun çocuk cinsel içerikli video şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Haberde gözaltına alınan isimlerin genç takımdan oyuncular olduğu, A takımdan soruşturmaya konu isim olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi.

Gözaltılar, İspanyol futbolunda, geçen ay Dünya Kupası şampiyonu Jenni Hermoso'yu dudaklarından öpen eski futbol federasyonu başkanı Luis Rubiales'e yönelik cinsel taciz iddialarının ortasında gerçekleşti.

Real Madrid yetkilileri konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

El Confidencial gazetesi daha önce kaynaklardan alıntı yaparak, gözaltına alınanların altyapı akademisi, yedek takım ve üçüncü takımdan üç oyuncu olduğunu ve davanın reşit olmayan çocuğun annesinin 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yaptığı polis şikayetinden kaynaklandığını bildirmişti.