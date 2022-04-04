Resmen açıkladı: Dursun Özbek başkanlığa aday mı?

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi sonrasında seçim kararı alınmıştı. Peki Dursun Özbek başkanlığa aday olacak mı?

Galatasaray'da gerçekleştirilen yıllık olağan kongre toplantısında başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği zorunlu seçime gitme kararı alan Galatasaray'da hangi isimlerin aday olacağı merak konusuydu. Adı geçen isimlerden Dursun Özbek, resmi kararını açıkladı...

Galatasaray'da 2015-2018 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan Dursun Özbek, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

ÖZBEK DÖNEMİNDE NELER OLMUŞTU?

Dursun Özbek, 2 yıl 8 aylık görev döneminde futbolda 5 kupa kaldırdı.

Göreve gelmesinden günler sonra 2014-2015 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak, 4. yıldızın kazanılmasına şahitlik eden Özbek, futbol takımının aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etmesinin de mutluluğunu yaşadı.

Özbek döneminde sarı-kırmızılı futbol takımı, 2016 ve 2017 yılları TFF Süper Kupa ve 2015-2016 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarının da sahibi oldu.



Ayrıca, Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğuna imza atarken, Dursun Özbek de bir Avrupa kupası kaldırma gururunu yaşadı.