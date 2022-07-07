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Resmen açıklandı: Jackson Muleka Beşiktaş'ta

Resmen açıklandı: Jackson Muleka Beşiktaş'ta

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde devam eden Beşiktaş bir transferi resmen bitirdi.

Beşiktaş, Standart Liege'den Jackson Muleka'yı 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Golcü futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Demokratik Kongolu yıldıza her yıl için net 1 milyon 100 bin euro maaş ödeyecek.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş transfer
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