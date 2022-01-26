Resmi açıklama geldi: Galatasaray'da bir ayrılık daha

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Gustavo Assunçao'nun kiralık sözleşmesini fesheden Sarı-kırmızılılar, bu kez de ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

"KARŞILIKLI ANLAŞMA YOLUYLA FESHEDİLMİŞTİR"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD'YE GİTTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Kariyerine ülkesinde devam etmesi beklenen Yedlin'in, David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami'yle transfer görüşmeleri yapmak için ABD'ye gittiği iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Newcastle United'tan bedelsiz olarak transfer edilen 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla 1,5 sezonda 36 maça çıktı, 1 gol ve 1 asist üretti.