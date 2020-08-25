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  4. 25 Ağustos 2020 17:05

Resmi açıklama geldi! Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Orta saha arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan'a talip olduğu iddiasına Ozan Tufan'ın menajerinden açıklama geldi

Resmi açıklama geldi! Ozan Tufan Beşiktaş'a transfer olacak mı?
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Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme bomba gibi düştü.Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Ozan Tufan'a talip olduğu öne sürülmüştü.Öyle ki Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 25 yaşındaki futbolcuyu resmen Fenerbahçe'den istediği ifade edilmişti.

Konuyla ilgili milli yıldız Ozan Tufan'ın menajeri Utku Cenikli flaş açıklamalarda bulundu.Cenikli yaptığı açıklamalarda; 'Ozan Tufan'a gelen şuan bir teklif yok. Ozan, Fenerbahçe'ye konsantre olmuş durumda.Yeni teknik direktör Erol Bulut ile de çok iyi bir uyum yakaladıklarını gözlemliyoruz. Takımın lideri konumunda.' dedi.

 

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