Ricardo Rodriguez Milan arasındaki ipler koptu!

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmalarına hız verildi. Sezon öncesi uzun süre ilgilendiği Roma'nın sol beki Kolarov için nabız yoklayan sarı-lacivertliler rotayı Ricardo Rodriguez'e çevirmişti.

Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez ile Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz günlerde ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İsviçreli futbolcu, sarı-lacivertli formaya oldukça sıcak bakıyor.

İDMANA ÇIKMADI

İtalya basınından gelen haberler ayrılığın yakın olduğu yönünde. Milan News'ün haberine göre; Ricardo Rodriguez bugün antrenmana çıkmadı ve salonda tek başına çalıştı.

Theo Hernandez'in Milan'a gelişiyle yıldız isim 11'deki yerini kaybetmişti. 27 yaşındaki sol bek bu sezon Milan'da sadece 5 maçta forma giyebildi.

Fenerbahçe'nin anı sıra yıldız isimle Napoli ve Watford da ilgileniyor. Aynı zamanda stoper ve orta sahanın solunda da forma giyebilen Rodriguez'e kadroda derinlik yaratabilecek bir transfer olarak bakılıyor.

