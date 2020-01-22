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  4. 22 Ocak 2020 18:08

Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme

Transferde harcama limitine takılan Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Ricardo Rodriguez transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun menajerinin İstanbula'a geleceği iddia edildi.

Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme
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İtalyan basını, Ricardo Rodriguez'in menajerinin bugün İstanbul'a geleceğini yazdı.

Transfer için TFF Sicil Kurulu'ndan yeniden yapılandırmayla ilgili kararı bekleyen Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.

Sky Sports, Sarı-Lacivertlilerin gündeminde olan Ricardo Rodriguez'in menajerinin bugün İstanbul'a geleceğini yazdı.

Kanarya'nın limit sorununu çözmesi halinde oyuncuyu kiralaması bekleniyor.

27 yaşındaki İsviçreli sol bek bu sezon Milan'da 5 maçt forma giydi.

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