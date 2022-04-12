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Rıdvan Dilmen açıkladı: TFF Başkanlığına aday olacak mı? ''Türk futbolunun bana ihtiyacı var''

Rıdvan Dilmen açıkladı: TFF Başkanlığına aday olacak mı? ''Türk futbolunun bana ihtiyacı var''

Adı TFF Başkan adaylığı ile anılan Rıdvan Dilmen, "TFF Başkanlığı koltuğuna benim ihtiyacım yok. Türkiye futbolunun bana ihtiyacı var" açıklamalarında bulundu..

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görevinden istifa etmesinin ardından TFF Başkanlığı için adı geçen isimlerden biri olan Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili takipçilerinin sorularını yanıtladı.

"Türk futbolunun bana ihtiyacı var'' 

TFF Başkanlığı için aday olmadığını belirten Rıdvan Dilmen, "Ben, TFF Başkanı adayı değilim. Futbolun yapılanmasında Hamit kardeşimiz var. Hamit kardeşimizin Rıdvan abisinden bir isteği olursa her zaman faydam olur. TFF Başkanlığı koltuğuna benim ihtiyacım yok. Türkiye futbolunun bana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Etiketler tff başkan rıdvan dilmen
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