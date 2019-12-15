Rıdvan Dilmen: Ben bugün Fatih Terim'i eleştirmem

Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Ankaragücü maçını yorumladı.

"ANKARAGÜCÜ TARAFTARI 2-0'DAN SONRA EVE GİTMİŞLERDİR"

Ankaragücü taraftarları 2-0'dan sonra eve gitmişlerdir. Galatasaray'a 2-0 yenildik ama 10 kişi kaldık, mücadele ettik. Eminim trafiğe kalmamak için maçtan erken çıkan taraftarlar vardır. Yolda bile radyoya bakmamışlardır. Ondan 2-2 olan bir maç.

"FUTBOL BÖYLE BİR OYUN"

Futbol böyle bir oyun. Değişik duygulara duygulara kapılırsınız. Farklı bir oyun. Bakınız böyle bir maç. Bu çok nadir rastlanan olaylardan birisi. Hemen hemen ikinci yarıda Ankaragücü'nün hiç atağı yoktu. En etkili oyuncusu Orgill atılmış ve pozisyon vermeye başlamışlar. Skor 2-0 oldu. Böyle bir maç 2-2 bitti. Kim ne derse desin ben Fatih Terim'e bir şey diyemem. Alanyaspor maçında eleştirdim ama şimdi eleştiremem.

"MARCAO NE YAPIYORSUN?"

Akıl mantık var. Bir oyuncu maç 2-0 giderken öyle bir penaltı nasıl yaptırır? Uyuyan Ankaragücü'yü uyandırdı.

