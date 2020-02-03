Rıdvan Dilmen'den AK Partili bakanlara sert tepki !

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen ve seçim dönemlerinde destek açıklamalarında bulunan yorumcu Rıdvan Dilmen, hafta sonu Trabzon’da oynanan derbinin ardından AKP’li isimlerin açıklamalarına tepki gösterdi. Maçın ardından Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Özellikle kalecimizi tebrik ediyorum. İnşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek Trabzon. Bütün temennimiz bu” açıklamasında bulunmuştu. Dilmen’in NTV’deki açıklamalarından ilgili kısım şöyle:

“BÖYLE BİR ŞEY OLUR MU?”

“Bir kere, kulüp başkanlarının ve futbol federasyonlarının gerçek kararlar verebilmesi için hiçbir kulüple, hiçbir makamla ilgileri olmaması gerekiyor. Bazen şu da yapılıyor maalesef, bir karar alınıyor, valla yukarıdan söylediler diyor. Kim sorgulayacak ki? Böyle bir şey olur mu?

“SAYGI DUYMUYORUM, KUSURA BAKMASIN”

“Ne diyor bu sefer vatandaş, halk… Açalım sosyal medyayı, o onu istiyor, bu bunu istiyor ama algıya sebep olan isimler iki taraftan da var, onu söyleyelim. Mesela, Bakan Bey’in ben, Ulaştırma Bakanımızın Trabzonsporluluğuna saygı ama Trabzonspor maçından sonra, inşallah Trabzonspor şampiyon olur, bugün şöyleydik, böyleydik demesine saygı duymuyorum, kusura bakmasın.”

“SEN SİYASETÇİSİN, DEVLET ADAMISIN”

Kimi zor durumda bırakıyor, taraftarları… En önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızı… Öyle değil mi? Çünkü sen siyasetçisin, devlet adamısın, Ulaştırma Bakanısın. Şimdi, Trabzonsporlu olman güzel bir şeydir.

“SİYASETİ FUTBOLA KARIŞTIRMAK İSTEYENLER OLUYOR”

Siz bir makam sahibi olarak bunu söylediğiniz zaman, zaten dışarıda kutuplaşmanın olduğu bir ortamda hop sazan gibi atlarlar. Bir takım mı şampiyon olacak? Saygı duyar geçeriz ne olacak? Trabzonspor mu? Fenerbahçe mi? Ama gerçekten çok üzülüyorum bazı şeylere. Siyaseti futbola karıştırmak isteyenler oluyor. Ülke olarak buna hazır bir ülkeyiz. Ancak yapmayalım, dikkat etmemiz gerekiyor.” dedi.