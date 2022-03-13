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Rıdvan Dilmen'den MHK'nın hakem kararlarına sert tepki

Rıdvan Dilmen'den MHK'nın hakem kararlarına sert tepki

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, resmi sosyal medya hesabından MHK'yı eleştiren bir açıklama yaptı.

Dilmen, sosyal medya hesabından MHK'nın hakemlerle ilgili verdiği kararı sert bir dille eleştirdi.

Dilmen yapılanların TFF tüzüğüne aykırı olduğunu duyurdu.

Rıdvan Dilmen'in paylaşımı şu şekilde:

"Aslında 13 hakemi yollamak TFF tüzüğüne aykırı. Çünkü 28 hakemin en fazla %20'sini klasman düşürebiliyor veya gözlemci yapabiliyorlar. TFF ve MHK, aldıkları bu kararın (benim bildiğimi MHK'nin içindekiler bilmiyor mu!) tüzüğe aykırı olduğunu bildikleri ve sayıyı tutturmak (!) için önümüzdeki hafta Riva'ya bazı hakemleri görüşmeye çağırdılar; çok sevdikleri için değil! Yerel ve uluslararası adli kaosa hazır olun! İnsanlarda Allah korkusu olmayıp, bir de kanun korkusu yoksa korkun!"

Etiketler rıdvan dilmen tff tüzük
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