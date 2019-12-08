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  4. 08 Aralık 2019 23:21

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yarışı yorumu

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de 14. hafta sonunda oluşan durumu ve fikstürü yorumladı.

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yarışı yorumu
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Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir'in önümüzdeki 2 haftada beklentide olacağını kaydeden Dilmen, "Trabzon'um, Galatasaray'ım, Başakşehir'im ben, Sivasspor - Fenerbahçe ve Fenerbahçe - Beşiktaş maçları var. Bu takımların hepsine 3'er puan vermeyeceklerine göre, kayıp olacak" dedi.

haftaya kadar yarışta kopma olmayacağını söyleyen yorumcu, "Sivas kazanırsa, Fenerbahçe ile farkı 8'e çıkaracak. Güçlü bir takım, 13-14 oyuncuyla oynuyorlar ama her maçı kazanabilecek şekilde oynuyorlar. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı var, Galatasaray evinde oynuyor. 20. haftadan sonra kırılmalar başlar" ifadelerini kullandı. "20. HAFTADA KENDİMİZİ YUKARI ATARIZ"

Galatasaray'ın fikstürünün rakiplerine göre daha iyi olduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, "20. haftaya kadar Galatasaray'ın fikstürünün herkese göre daha iyi olduğunu görüyorum. Beşiktaş 6'da 6 yapmasına rağmen lider olamadı, 5'te 5 yapan bir rakibi var, Sivas'ta da 3-0 yenildi. Fatih Terim, Muslera olmasa gitmiştik falan ama 20. haftada kendimizi yukarı atarız diyor" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe için 24. haftayı hedef gösteren Dilmen, "Fenerbahçe, 24. haftada 1-2 puan önde olursa, şampiyonluğun birinci favorisi olur. Beşiktaş zorlu maçlar periyodunu iyi geçti, Fenerbahçe geçemedi. Sivasspor 4'te 4 yaparsa, biraz daha iyi duruma gelir" diye konuştu.

Sivasspor'un sıradaki 3 maçı (30)
Fenerbahçe
Gençlerbirliği (D)
Göztepe

Beşiktaş'ın sıradaki 3 maçı (27)
Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Gençlerbirliği

Trabzonspor'un sıradaki 3 maçı (26)
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor

Başakşehir'in sıradaki 3 maçı (26)
Konyaspor
Kayserispor (D)
Kasımpaşa

Fenerbahçe'nin sıradaki 3 maçı (25)
Sivasspor (D)
Beşiktaş
Ç.Rizespor (D)

Galatasaray'ın sıradaki 3 maçı (23)
Ankaragücü
Göztepe (D)
Antalyaspor

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