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Rıdvan Dilmen'den sosyal medyayı sallayan Burak Kapacak yorumu

Rıdvan Dilmen'den sosyal medyayı sallayan Burak Kapacak yorumu

Rizespor maçından sonra Fenerbahçe'nin futbolcularını tek tek yorumlayan Rıdvan Dilmen, Burak ismini savunmada görünce ilginç bir yorum yaptı.

Sarı-Lacivertliler'in sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak şans vermediği Burak Kapacak'ın akıbeti merak konusu oldu. Rizespor karşılaşmasından sonra Fenerbahçe kadrosunu isim isim yorumlayan Dilmen, Burak ismini görünce şaşırdı.

"BURAK'I KİM YAZDI BURAYA?"
Dilmen, Burak ismini savunma hattında görünce şaşırdı. Ünlü yorumcu, "Bu Burak'ı kim yazdı buraya? Bursaspor'dan gelen Burak mı? Onu sağ tarafa yazarsınız" ifadelerini kullandı. Dilmen'in bu sözleri sosyal medyada hem rejiye hem de genç oyuncuyu oynatmayan Pereira'ya gönderme olarak yorumlandı.

Etiketler fenerbahçe burak kapacak
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