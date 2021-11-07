Rıdvan Dilmen'den Uğurcan Çakır'a büyük övgü: Trabzonspor tarihinin en iyi kalecisidir

Rıvdan Dilmen , Süper Lig'in 12. haftasında oynan ve Trabzonspor'un üstünlüğü ile biten maçı yorumladı.

Haftanın maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'la kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, 90+6. dakikada yediği golle mücadeleyi 2-1 kaybederken bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

"TRABZONSPOR TARİHİNİN EN İYİ KALECİSİ"

TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında maçı değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un 25 yaşındaki eldiveni Uğurcan Çakır için, "Şenol Güneş de dahil olmak üzere Trabzonspor tarihinin en iyi kalecisidir" dedi.