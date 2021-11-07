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Rıdvan Dilmen'den Uğurcan Çakır'a büyük övgü: Trabzonspor tarihinin en iyi kalecisidir

Rıdvan Dilmen'den Uğurcan Çakır'a büyük övgü: Trabzonspor tarihinin en iyi kalecisidir

Rıvdan Dilmen , Süper Lig'in 12. haftasında oynan ve Trabzonspor'un üstünlüğü ile biten maçı yorumladı.

Haftanın maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'la kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, 90+6. dakikada yediği golle mücadeleyi 2-1 kaybederken bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

"TRABZONSPOR TARİHİNİN EN İYİ KALECİSİ"
TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında maçı değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un 25 yaşındaki eldiveni Uğurcan Çakır için, "Şenol Güneş de dahil olmak üzere Trabzonspor tarihinin en iyi kalecisidir" dedi.

Etiketler rıdvan dilmen beşiktaş maç trabzonspor
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