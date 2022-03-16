Rıdvan Dilmen’in yeni adresi belli oldu
TRT'ye veda eden eski futbolcu Rıdvan Dilmen, yeni adresini kendisi açıkladı.
Geçtiğimiz aylarda TRT Spor ile yolları ayrılan Rıdvan Dilmen, yorumlarını artık sosyal medyada yapacak.
Sosyal medya hesabından takipçileri için, "Rıdvan hocaya sor" etiketi açan Dilmen, her salı günü gelen soruları yanıtlayacağını paylaştı.
Dün ilk kez takipçileriyle buluşan Dilmen’e adeta soru yağdı. Dilmen çoğunlukla; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarından gelen sorulara cevap verdi.
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