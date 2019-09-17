Rıza Çalımbay: Trabzonspor'a karşı kazanmak istiyoruz

Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına start verdi.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar, çift kale maçla idmanını tamamladı.

İdmana sakatlıkları devam eden Barış Yardımcı, Armin Djerlek ve Serhiy Rybalka katılmadı.

"YENİ BİR TAKIMIZ"

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçı ve Trabzonspor ile oynayacakları maça ilişkin konuştu.

Çalımbay, yeni bir takım olduklarını ifade ederek, “Başakşehir maçı bizim iyi oynadığımız maçlardan bir tanesi. Maçın başından sonuna kadar oyundan hiç kopmadık. Oyun disiplininden de kopmadık. Çok iyi işlerde yaptık golümüzü de bulduk. Pozisyonlara da girdik. Tek şansızlığımız oradaki son paslara biraz dikkat etmemiz gerekiyordu. Ama onun dışında gerçekten çok iyi bir maç oynadık. Çünkü karşımızdaki takım 4 büyükler kadar kaliteli bir takıma sahip takım. İyi oyunculardan kurulu bir takım. Onun için oradan alınan puan önemli. Keşke girdiğimiz o pozisyonları değerlendirip 3 puanla oradan ayrılsaydık. Ama yeni takım sayılırız zaman zaman böyle hatalar oluyor. Ama takımın gayretinden, mücadelesinden çok memnunum. İnşallah aynı şeyi Trabzonspor maçında daha da üst seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

"KAZANMAKTAN BAŞKA DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Çalımbay, Trabzonspor maçına mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, “Hedefimiz şöyle tabii ki sahamızda tek düşüncemiz 3 puan. Ben bütün arkadaşlarıma inanıyorum. Trabzon maçının ne kadar önemli olduğunu çok çok iyi biliyorlar. Hepsinin de bütün düşüncesi maçı kazanmak. Başka hiçbir düşüncemiz yok. Buradaki en büyük desteğimiz de tabi ki taraftarımız. Onların desteği ile inşallah kendi sahamızdaki bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa bütün gayreti göstereceğiz. Zaten son oynadığımız maçta bunu gösterdi. Oynadığımız oyunun biraz daha üstüne çıkarsak inşallah burada istediğimiz sonuca kavuşacağız” şeklinde konuştu.

