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  4. 20 Kasım 2019 19:36

Riza Durmisi: Fenerbahçe, transferim için Lazio ile görüşüyor

Sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Riza Durmisi, İtalyan basınına konuştu. 25 yaşındaki sol bek Riza Durmisi, Fenerbahçe'nin Ocak ayı için kulübüyle ve menajeriyle görüştüğünü söyledi.

Riza Durmisi: Fenerbahçe, transferim için Lazio ile görüşüyor
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Lazio'nun Danimarkalı sol beki Rıza Durmisi, transferiyle ilgili tekrar açıklama yaptı.

RIZA DURMISI'NİN EĞLENCELİ ANLARI

Riza Durmisi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Ocak ayından bu yana benimle ilgileniyor. Fenerbahçe benimle ve kulübümle anlaşma yolu için konuşuyor. Ayrıca İspanya'dan bana teklifler var." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Brondby takımında başlayan Riza Durmisi, Real Betis'te forma giydi ve şu anda Lazio'da.Geçen yıl Serie A'da 10 maça çıkan Riza Durmisi'nin sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Danimarkalı futbolcu milli takımda da oynuyor.

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