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  4. 18 Haziran 2017 09:35

Robin van Persie Feyenoord'a dönüyor !

Fenerbahçeli yıldız Robin van Persie'nin eski takımı Feyenoord ile anlaştığı iddia edildi.

Robin van Persie Feyenoord'a dönüyor !
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Fenerbahçe’nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, inişli-çıkışlı geçen iki sezonun ardından ülkesinin yolunu tutabilir. Hollanda basınında Feyenoord haberleri yapan fr-fans.nl adlı sitenin haberine göre 32 yaşındaki forvet Feyenoord ile prensipte anlaştı.

2002 yılında Feyenoord ile UEFA Kupası’nı kazanan daha sonra 2004’te Arsenal’ın yolunu tutan Van Persie’nin, 13 sene sonra yuvasına dönmesi için önündeki tek engel Fenerbahçe. Ligi şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Feyenoord bu yönüyle de Hollandalı’ya cazip gelmekte.

Yakın gelecekte Feyenoord’un resmi olarak Fenerbahçe’yle temasa geçmesi bekleniyor. Van Persie’nin, Fenerbahçe’nin eski yıldızı Dirk Kuyt’un da forma giydiği Feyenoord’a transferi için Aykut Kocaman’ın da raporu bekleniyor. Sitedeki haberde verilen ankette Van Persie yüzde 90’lık oranla faydalı olabilecek bir transfer olarak görülüyor.

Manchester United’dan Fenerbahçe’ye gelen ancak bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli formayla 83 maçta 36 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

fenerbahçe , van persie , feyenoord