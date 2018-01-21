Rodallega'ya sürpriz talip ! İngiltere...

Trabzonspor'da İngiltere'den transfer teklifi alan Kolombiyalı forvet Rodallega ile özel görüşme yapıldı



Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ve teknik direktör Rıza Çalımbay, sözleşmesinde "Yurt dışından 1 milyon 750 bin Euro'luk teklif gelirse serbest kalır" maddesi bulunan Rodallega ile görüştü. Görüşmede Rodallega'nın kulüp planlaması içerisinde önemli bir yeri olduğu ve takımdan ayrılmasına sıcak bakılmadığı ifade edildi.



Rodallega ile Championship ekiplerinden Birmingham City'nin ilgilendiği ancak şu an için görüşmelerin menajerler düzeyinde olduğu öğrenildi.



RIZA ÇALIMBAY NE DEDİ?



Takımda bazı oyuncular hakkında transfer dedikodusu çıkmasına ilişkin ise Çalımbay, şunları söyledi:



"Burak, çok golcü bir oyuncu. Geçen sene de bu sene de çok gol attı. Dolayısıyla tekliflerin gelmesi, bunu açıklaması da normal. Cenk Tosun da Beşiktaş'ın en iyi oyuncusuydu, ona da teklifler geldi ve gitti. Rodallega'nın sözleşmesinde de öyle yazılı bir madde varmış. Ona yapacak bir şey yok ama bunların hiçbirisi doğru değil. Ne Burak'ın gitmesi ne de Rodallega'nın başka şeylerle ilgilenmesi gerçek değil. Bunların hiçbiri yok. Herkes rahat olsun."