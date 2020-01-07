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  4. 07 Ocak 2020 15:26

Rogerio Thuram, Konyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Yunan ekibi PAS Lamia'dan Brezilyalı forvet Rogerio Thuram'ı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Rogerio Thuram, Konyaspor'da
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Ligin ikinci yarısına hazırlanan İttifak Holding Konyaspor’da transfer çalışmaları da devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Brezilyalı santrfor Rogerio Thuram ile satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı forvet, Konyaspor’da 99 numaralı formayı giyecek.

ROGERIO THURAM: BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

İmza töreninde konuşan Rogerio Thuram, “Konyaspor’dan teklif geldiğini öğrenince inanamadım. Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübü, stadyumu tesisleri gördüm, hayran kaldım. Bana inananları mahcup etmemek ve bu formanın hakkını verebilmek için çok çalışacağım” dedi.

Bu sezonun ilk yarısında Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAS Lamia’da geçiren Thuram oynadığı 15 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

(DHA)

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